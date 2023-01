Sulmuesi i Arsenalit Gabriel Jesus ndahet nga e dashura tetë muaj pas lindjes së fëmijës

Sulmuesi i Arsenalit, Gabriel Jesus, është ndarë nga partnerja e tij Raiane Lima.

Raiane, 21 vjeçe, njoftoi se ishte ndarë nga ylli i Arsenalit, 25 vjeç, në rrjetet sociale, shkruan “The sun”, transmeton lajmi.net.

Jesus dhe Raiane janë bashkë që nga korriku 2021, teksa në maj të vitit të kaluar mirëpritën vajzën, Helena.

Lajmin e ka bërë të ditur Raiane në rrjetet sociale, teksa ka fshirë të gjitha fotot në ‘Instagram’.

“Para se të përhapen thashethemet, unë vetë ju bëj të ditur se unë dhe Gabrieli nuk jemi më çift. Dhe kush do që të gjykojë, mund të gjykojë, kushdo që do të thotë të këqija, mund të flasë. Meqenëse disave u pëlqen turpi, e bëj vetë pyetjen për të shpallur fundin e diçkaje që pothuajse më ka konsumuar. Kush dëshiron të festojë gjithashtu, mund të festojë (sidomos anëtarët e familjes). Pas këtij postimi, ju e dini që nuk do të më shihni më kurrë të flas për atë që kemi kaluar, apo për ndonjë temë që lidhet me vajzën tonë. Nuk ishte tradhti, ishte vetëm presion nga të gjithë dhe gjithçka. Kemi shkuar mirë, por për shkak të problemeve të të tjerëve, na ka ardhur gjithmonë. Nuk mund të duroj më dhe nuk do ta detyroj veten të bëj diçka që po më vret.”, ka shkruar ajo në postimin e cili tashmë nuk është i disponueshëm.

Ylli i Arsenalit ka mbetur jashtë fushës që kur pësoi një dëmtim në gju ndërsa përfaqësonte Brazilin në Kupën e Botës.

Ai iu nënshtrua një operacioni dhe tani po rikuperohet në mënyrë që të rikthehet për të ndihmuar me titullin e Topçinjve.

Gjatë fitores 3-2 të Arsenalit ndaj Manchester United, ai thuhet se i tha legjendës së UFC, Khabib Nurmagomedov se do të kthehet në veprim brenda pesë javësh./Lajmi.net/