Sulmuesi francez dënohet me gjashtë muaj burg, shkak mos deklarimi i pasurisë Sulmuesi i Kombëtares franceze dhe kapiteni aktual i Monacos, Wissam Ben Yedder është dënuar me gjashtë muaj burg me kusht dhe një gjobë prej 133,798 mijë eurosh për evazion fiskal në Spanjë, njoftoi një gjykatë në Sevilla të martën më 11 prill, ku lojtari luajti midis viteve 2016 dhe 2019. Dënimi është marrë me marrëveshje…