Sulmoi fizikisht vajzën e tij, arrestohet e më pas lirohet i dyshuari në Pejë

Një person është arrestuar në Pejë pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht vajzën e tij. Sipas autoriteteve, pas inicimit të rastit dhe intervistimit nga organet kompetente, prokurori ka vendosur që i dyshuari të lirohet në procedurë të rregullt. “Pejë 15.08.2025 – 14:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se kishte sulmuar fizikisht vajzën…

Lajme

16/08/2025 10:17

Një person është arrestuar në Pejë pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht vajzën e tij.

Sipas autoriteteve, pas inicimit të rastit dhe intervistimit nga organet kompetente, prokurori ka vendosur që i dyshuari të lirohet në procedurë të rregullt.

“Pejë 15.08.2025 – 14:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se kishte sulmuar fizikisht vajzën e tij. Me vendim të prokurorit, pas inicimit të rastit i dyshuari Është liruar në procedurë të rregullt”, njofton PK.

