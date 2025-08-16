Sulmoi fizikisht vajzën e tij, arrestohet e më pas lirohet i dyshuari në Pejë
Një person është arrestuar në Pejë pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht vajzën e tij. Sipas autoriteteve, pas inicimit të rastit dhe intervistimit nga organet kompetente, prokurori ka vendosur që i dyshuari të lirohet në procedurë të rregullt. “Pejë 15.08.2025 – 14:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se kishte sulmuar fizikisht vajzën…
Lajme
Një person është arrestuar në Pejë pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht vajzën e tij.
Sipas autoriteteve, pas inicimit të rastit dhe intervistimit nga organet kompetente, prokurori ka vendosur që i dyshuari të lirohet në procedurë të rregullt.
“Pejë 15.08.2025 – 14:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se kishte sulmuar fizikisht vajzën e tij. Me vendim të prokurorit, pas inicimit të rastit i dyshuari Është liruar në procedurë të rregullt”, njofton PK.