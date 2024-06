Sulmoi fizikisht ish-bashkëshorten e tij edhe pse e kishte të ndaluar t’i afrohej, arrestohet burri në Viti

Policia e Kosovës ka arrestuar një burrë në Viti, me dyshimin se i njëjti ka shkuar në shtëpinë e ish-bashkëshortes së tij dhe të njëjtën e ka sulmuar fizikisht. Viktima kishte edhe urdhër mbrojtës.

Përmes raportit 24 orësh, Policia ka bërë me dije se viktimës i është ofruar tretman mjekësor, derisa i dyshuari pas intervistimit, me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje.

