Sulmohet fizikisht një burrë në Prishtinë, policia në kërkim të të dyshuarit

Një burrë ka raportuar në Polici se është sulmuar fizikisht nga një person i panjohur në Prishtinë. Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 17 janar 2026, rreth orës 15:01, në rrugën “Janina”. Viktima, mashkull kosovar, ka marrë trajtim mjekësor pas sulmit, ndërsa njësitë policore kanë nisur hetimet dhe janë duke punuar për identifikimin…

Lajme

18/01/2026 09:43

Një burrë ka raportuar në Polici se është sulmuar fizikisht nga një person i panjohur në Prishtinë.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 17 janar 2026, rreth orës 15:01, në rrugën “Janina”.

Viktima, mashkull kosovar, ka marrë trajtim mjekësor pas sulmit, ndërsa njësitë policore kanë nisur hetimet dhe janë duke punuar për identifikimin e të dyshuarit.

Rasti është cilësuar si “lëndim i lehtë trupor” dhe mbetet nën hetime.

Artikuj të ngjashëm

January 18, 2026

Arrestohet në Klinë një i dyshuar me urdhër-arrest ndërkombëtar për sulm...

January 18, 2026

​Vazhdon procesi në QNR, rinumërohen 445 nga 914 vendvotime

January 18, 2026

Deçan: Një person plagos veten në gishtin tregues

Lajme të fundit

Arrestohet në Klinë një i dyshuar me urdhër-arrest...

​Vazhdon procesi në QNR, rinumërohen 445 nga 914 vendvotime

Deçan: Një person plagos veten në gishtin tregues

Aksident trafiku në Prishtinë, lëndohet këmbësorja