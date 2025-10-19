Sulmohen me shishe e karrige tre shtetas serbë në një lokal në Leposaviq, policia jep detaje

Tre shtetas serbë, që kanë qenë duke qëndruar në një lokal në Leposaviq, janë sulmuar fizikisht me shishe, karrige e boks hekuri nga tre të dyshuar meshkuj. Kështu ka njoftuar Policia e Kosovës në raportin e saj, ku është shtuar se viktimat janë dërguar në QKMF të Leposaviqit, dhe më pas janë transferuar në Spitalin…

19/10/2025 09:26

Tre shtetas serbë, që kanë qenë duke qëndruar në një lokal në Leposaviq, janë sulmuar fizikisht me shishe, karrige e boks hekuri nga tre të dyshuar meshkuj.

Kështu ka njoftuar Policia e Kosovës në raportin e saj, ku është shtuar se viktimat janë dërguar në QKMF të Leposaviqit, dhe më pas janë transferuar në Spitalin e Mitrovicës Veriore për tretman.

Po ashtu, në raport shtohet se lidhur me rastin janë intervistuar tre të dyshuarit m/k, ku njëri nga ta kishte lëndime në duar dhe të njëjtit pohojnë se janë rrahur ne mes vete.

Njoftimi i plotë:

Rr. Nemanjina, Leposaviq / 18.10.2025 – 01:00. Tre viktima shtetas të Serbisë kanë njoftuar se deri sa ishin duke qëndruar në një lokal, janë sulmuar fizikisht me shishe, karrige dhe boks hekuri nga tre të dy dyshuar meshkuj. Viktimat janë dërguar në QKMF Leposaviq, dhe me pas janë transferuar në Spitalin e Mitrovicës Veri për tretman të mëtutjeshëm. Lidhur me rastin janë intervistuar tre të dyshuarit m/k, ku njëri nga ta kishte lëndime në duar dhe të njëjtit pohojnë se janë rrahur ne mes vete. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.

