Sulmi terrorist në Veri, Borrell: Jemi të gatshëm të marrim masa ndaj Serbisë

Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha të premten se BE-ja është e gatshme të marrë në konsideratë “masat ndëshkuese” kundër Serbisë nëse vendi nuk përmbush kërkesat e unionit.

Deklaratat e Borrell erdhën pas sulmit terrorsit ndaj Policisë së Kosovës në veri të vendit.

“Janë marrë masa në lidhje me Kosovën. Këto janë masa politike dhe financiare, ndër të cilat është pezullimi i vizitave dhe ngjarjeve të nivelit të lartë, me përjashtim të dialogut të udhëhequr nga BE. Ato masa kanë ndikim edhe në mbështetjen financiare për Kosovën. Pezullimi është i përkohshëm dhe i kthyeshëm dhe do të hiqet sapo të ketë de-përshkallëzim. Në të njëjtën kohë, ne jemi duke monitoruar nga afër nëse Serbia i përmbush kërkesat e BE-së dhe në rast mospërputhjeje, BE-ja është e gatshme të marrë parasysh masat”, tha Borrell në një përgjigje me shkrim në pyetjet e mediave serbe, përcjell AA.

Letra e Borrellit nuk përmendte përleshjet që ndodhën mes një grupi të armatosur serb dhe policisë së Kosovës të dielën.

Megjithatë, ai shtoi se përpjekjet diplomatike po vazhdojnë dhe përplasjet e muajit maj nuk duhet të përsëriten.

“De-përshkallëzimi duhet të ndodhë tani, nga të dyja palët. Aktet e dhunshme të 29 majit 2023, të cilat lanë të plagosur shumë nga trupat e Forcave të Kosovës (KFOR) të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, si dhe qytetarë, forca të rendit dhe media (gazetarë), janë krejtësisht të papranueshme dhe nuk mund të ndodhin më në të ardhmen. ”, tha Borrell.

Në orët e para të mëngjesit të ditës së diel është vrarë rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, ndërsa janë plagosur edhe policë të tjerë.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Banjskë të Zveçanit ku terroristë serbë kanë sulmuar patrullën policore. Tre sulmues kanë mbetur të vrarë ndërsa janë arrestuar tetë persona.