Sulmi terrorist në Banjskë u dëshmua nga dronët e konfiskuar: Përfshirje direkte e Serbisë

Këto pamje i ka publikua në Twitter kryeministri Albin Kurti, ndërkaq pas tij edhe kryediplomatja kosovare, Donika Gërvalla.

Sigurimi i pamjeve është mundësuar përmes dronëve të terroristëve të cilat i ka konfiskuar Policia e Kosovës.

”Dronët e sekuestruar nga grupi terrorist kanë dhënë dëshmi të tjera për përfshirjen e drejtpërdrejtë të Serbisë në sulmet kundër Republikës së Kosovës“, ka shkruar Gërvalla.

The drones seized from the terrorist group have provided further evidence of the direct involvement of Serbia in the attacks against the Republic of Kosova. https://t.co/kSTwxENSUJ

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) October 1, 2023