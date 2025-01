​Sulmi terrorist ndaj infrastrukturës kritike, Zeqiri: Mund të përsëritet

Numri një i Zubin Potokut Izmir Zeqiri shprehet i rezervuar për mundësinë e përsëritjes së sulmeve të ngjashme me atë të 29 nëntorit 2024 në të ardhmen, teksa gjendjen aktuale në komunën që ai e drejton e vlerëson të qetë dhe nën kontroll.

Zeqiri tha se bashkëpunimi me komunitetin serb është i mirë dhe se nuk ka probleme të theksuara.

“Sulm terrorist me metoda të diversionit… Tash sa i përket grupeve ose individëve që mund të bëjnë sërish veprime të tilla, unë nuk e shoh të pamundur, sepse ndodhin nëpër të gjitha shtetet e konsoliduar… Sa i përket sigurisë mendoj se gjithçka është nën kontroll, edhe pse ekipet e sigurisë akoma hulumtojnë ndërlidhjet me rastin që ka ndodhur (në kanalin Ibër-Lepenc), kështu që situata është nën kontroll. Besoj se është një relaksim i situatës edhe sa i përket qytetarëve, do të thotë jetohet lirshëm, qarkullohet lirshëm dhe punohet lirshëm…”, ka thënë Zeqiri.

Sa i përket bashkëpunimit me nivelin qendror, Zeqiri thotë se nuk ka ankesa të theksuara në këtë drejtim teksa asnjëherë nuk ka kërkuar mbrojtje të afërt për çështje sigurie.

“Sa i përket qeverisë dhe ministrive nuk mund të them se kam ndonjë ankesë të theksuar. Ani pse telashet te ne janë të mëdha, derën hapur e kemi te secila ministri… Nuk kemi diçka të themi se jemi të anashkaluar, kemi premtime shumë, ndoshta realizime më pak… Jo, nuk kam kërkuar dhe nuk kam mbrojtje të afërt… Nuk do të dëshiroja të vijmë në situata kur mua më duhet të mobilizoj forca rreth vetes për ta kryer detyrën time kushtetuese si një shërbyes ndaj qytetarit”, tha Zeqiri.

Duke folur mbi punësimet në komunë, kryetari Zeqiri thotë se ajo është pothuajse e barabartë në aspektin ndër-etnik.

“40 janë të punësuar në komunë nëpër detyra të ndryshme…mund të jetë përqindja e serbëve pak më e madhe, mos të them 50-50 për qind… Ne po i shqyrtojmë mundësitë dhe hapësirat e punësimit dhe jemi në trend të hapjes së konkurseve, kryesisht prioritetin si në konkurset e mëparshme, por edhe tash e kanë shumica serbe për t’u punësuar dhe shpresoj shumë se do ta plotësojmë stafin edhe në nivel të përbërjes etnike ashtu qysh shkon, 80 për qind të jetë shumica serbe dhe diku rreth 20 për qind t’i takojë komunitetit shqiptar…”, ka thënë Zeqiri.

I pari i Zubin Potokut ka folur edhe për planet e realizimit të projekteve për 2025, por duke mos dashur të zbulojë nëse do t’i hyjë garës edhe për një mandat të dytë si kryetar i komunës.

“Buxheti është rreth 3 milionë e gjysmë dhe në bazë të kërkesave të qytetarëve kemi planifikuar buxhetin për të investuar. Kryesisht ka kërkesa të mëdha në infrastrukturë. Komuna e Zubin Potokut është e vogël nga numri i qytetarëve, por është e katërta sa i përket terrenit dhe kemi terrene të shpërndara ku mungon infrastruktura rrugore, rrjetet e kanalizimit, elektrifikimi është në shumë vende i dëmtuar… E di që mandati është diku deri nga vjeshta… dhe kujtoj që është herët për të folur për këtë punë…”, ka thënë Zeqiri.

Zeqiri në mesazhin e tij për qytetarët thotë se duhet të ndihen krenarë me infrastrukturën ligjore që ofron shteti i Kosovës për të gjithë, pa asnjë dallim.