Sulmi terrorist i 24-shtatorit: AAK do të propozojë rezolutë mbështetëse për të përkrahur atë të Parlamentit Evropian Sulmi terrorist i 24-shtatorit: AAK do të propozojë rezolutë mbështetëse për të përkrahur atë të Parlamentit Evropian Gjatë ditës së sotme në oborrin e Kuvendit të Kosovës AAK-ja mbajti konferencë për media. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka bërë të ditur se do të propozojë Rezolutë mbështetëse për të përkrahur atë të Parlamentit Evropian lidhur me sulmin…