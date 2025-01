Sulmi në New Orleans, Haradinaj: Solidarizohemi me ShBA-të në këto momente të trishtushme Kandidati për kryeministër i koalicionit AAK, Nisma, Lista Konservatore dhe Forumi Intelektual E-30, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas sulmit të sotëm në New Orleans të ShBA-ve. Haradinaj ka thënë se populli i Kosovës solidarizohet me ShBA-të në këto momente të trishtushme. “I trishtuar thellësisht nga sulmi i tmerrshëm në New Orleans. Lutjet dhe mendimet tona…