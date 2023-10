Sulmi në Izrael, Vjosa Osmani: Jemi të tmerruar

Osmani ka thënë se Kosova është e tmerruar nga një sulm i tillë dhe vrasja e civilëve të pafajshëm.

Shefja e shtetit ka thënë se Kosova shpreh solidaritet të plotë me presidentin Isaac Herzog dhe se lutjet janë për familjet e viktimave.

“Të tmerruar nga sulmet terroriste dhe vrasjet e civilëve të pafajshëm në Izrael.Shprehim solidaritetin tonë të plotë me PresidentinIsaac Herzog, populli dhe shteti i Izraelit në këto orë të errëta.Mendimet tona janë me familjet e viktimave”, ka shkruar presidentja Osmani.

Appalled by the terror attacks and killings of innocent civilians in Israel.

We express our full solidarity with President @Isaac_Herzog, the people, and the State of Israel in these dark hours.

Our thoughts are with the families of the victims.

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) October 7, 2023