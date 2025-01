Sulmi në Cetinje, zbulohet vendndodhja e të dyshuarit për vrasjet- Objekti rrethohet nga policia

Aksionin po e udhëheq drejtori i Policisë, Llazar Shqepanoviq.

Sot, në Cetinje, ndodhi një tragjedi ku 7 persona humbën jetën dhe katër të tjerë janë në gjendje të rëndë.

Ndër viktimat janë identifikuar me inicialet M.V., R.M., B.M., ndërsa një person me inicialet A.M. është plagosur. Sipas Cetinjski list, pas një konflikti të përgjakshëm në një kafene, sulmuesi vrau edhe dy të mitur.