Sulmi ndaj zyrave të KKZ-së: Milenkoviq dhe Vlajiq dënohen me nga 5 vjet burgim, Pantiq me 2, kurse Vakiq lirohet nga akuza Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Dejan Pantiq, Milun Milenkoviq dhe Aleksander Vlajiq, të akuzuar për sulmin terrorist ndaj zyrave të Komisionit Komunal Zgjedhor (KKZ) në Mitrovicën e Veriut në dhjetor të 2022-ës. Pantiq u dënua me 2 vjet burgim, Milenkoviq dhe Vlajiq me nga 5 vjet burgim, kurse Miomir Vakiq u…