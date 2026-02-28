Sulmi ndaj Teheranit i koordinuar me Shtetet e Bashkuara, thotë një burim izraelit për CNN

28/02/2026 08:19

Një burim izraelit i tha CNN-it se sulmi i Izraelit ndaj Iranit të shtunën në mëngjes u koordinua me Shtetet e Bashkuara.

Në këtë fazë të hershme nuk është e qartë nëse ishte një sulm unilateral izraelit apo nëse SHBA-ja mori pjesë gjithashtu në sulm.

Sulmi izraelit kishte në shënjestër raketat balistike dhe lansuesit e raketave, të cilat Izraeli i ka konsideruar si një kërcënim serioz.

