Sulmi ndaj mediave, Tasholli e quan “magar” shefin e stafit të Kurtit

Si fillim nisi me Luan Dalipin, këshilltar i kryeministrit Albin Kurti e duke vazhduar më pas edhe një sulme tjetër nga zëdhënësi për media në kudaër të Lëvizjes Vetëvendosje.

E pas këtyre sulmeve ka reaguar edhe analisti, Ismail Tasholi.

Duke i reaguar këshilltarit të Kurtit, Luan Dalipit ky i fundit tha se është më mirë që të punojnë diçka se i mbyti kotësia.

“Valla bre, njeri duhet me kanë shumë magar (nëse jo fashist) me i nda qytetarët në ‘të denjë dhe të padenjë’… Se po pritoj me i shpjegu konsekuencat e këtij qëndrimi.Kapni more punoni najsen se faqja e zezë doni me u ba, ju myti kotësia”, shkroi Tasholli.

E për sulmin e Dalipit sot ka reaguar edhe Agjencia e Gazetarëve të Kosovës.

Të njëjtit kanë dënuar këtë sulm ndaj mediave që ëshët bërë publikisht nga vetë Dalipi./Lajmi.net/