Sulmi i Gërvallës ndaj Prokurorisë Speciale, Zogaj: Atentat ndaj vetë shtetit ligjor, presion ndaj sistemit të drejtësisë dhe frikësim të prokurorëve

Zogaj ka thënë se deklarata e Gërvallës është e papranueshme dhe thellësisht e rrezikshme për rendin demokratik dhe për pavarësinë e drejtësisë në Republikën tonë.

Sipas tij, të sulmosh publikisht një prokuror dhe të relativizosh veprimet e një institucioni të drejtësisë, vetëm sepse ato nuk përputhen me bindjet ose interesat politike të dikujt, është atentat ndaj vetë shtetit ligjor.

Zogaj përmes një postimi në Facebook, ka shtuar se gjuha e përdorur nga Gërvalla është presion ndaj sistemit të drejtësisë dhe frikësim të prokurorëve, shkruan lajmi.net.

“Kosova ka nevojë për drejtësi të pavarur, jo për ministra “të paprekshëm”. Deputetja Gërvalla duhet ta dijë se askush nuk është mbi ligjin, as ministrat, as deputetët, e as ata që dikur janë vetëshpallur “luftëtarë të drejtësisë”. Kjo qasje nuk i ndihmon as reformës në drejtësi, as besimit të qytetarëve në shtet. Përkundrazi, i dëmton të dyja”, ka shkruar Zogaj.