Sulmet terroriste të Hamasit mbi Izrael, Kurti: Mendimet tona janë me popullin izraelit Kryeministri Albin Kurti me një postim në rrjetin social X shkroi se Kosova qëndron me Izraelin pas sulmeve terroriste që ndodhën atje. “Republika e Kosovës dënon pa mëdyshje sulmet e sotme terroriste kundër shtetit të Izraelit. Mendimet tona janë me popullin e Izraelit gjatë kësaj kohe tepër sfiduese. Ne dënojmë të gjitha aktet e dhunës…