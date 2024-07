Sulmet e pushtetit ndaj mediave, SafeJournalists kërkon nga Kurti të distancohet

SafeJournalists, një rrjet për mbrojtjen e gazetarëve në Ballkanin Perëndimor i ka dënuar sulmet e pushtetit të Lëvizjes Vetëvendosje ndaj mediave.

Kjo pas një kronike e lajmi të RTK-së, të hënën, ku duke shkelur të gjitha standardet gazetareske etiketohen dy media kosovare, Nacionale dhe Periskopi si të “lidhura me Serbinë”.

Ky rrjet përmend sulmet e deputetëve të pushteti kundër mediave.

Më pas, kërkon nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti që të distancohet nga gjuha linçuese ndaj mediave të eksponentëve të rëndësishëm në Lëvizjen Vetëvendosje.

SafeJournalists ka cituar deklaratën e kryetarit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës (AGK), Xhemajl Rexha, si dhe deklaratave e dy drejtuesve të mediumeve të atakuara, Berat Buzhalës si dhe të Ilir Mirenës.

Më poshtë deklaratë e plotë e SafeJournalist:

Pas transmetimit të një artikulli nga media boshnjake “Slobodna Bosna” në edicionin kryesor të lajmeve të Radio Televizionit të Kosovës, ku akuzuan mediat e Kosovës (Nacionale dhe Periskopi) për të qenë “të kontrolluara nga Serbia dhe Vuçiçi”, deputetët dhe zyrtarët e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje kanë nisur një fushatë shpifjeje online kundër mediave të Kosovës. Kjo fushatë është drejtuar jo vetëm kundër mediave dhe pronarëve të mediave, por ka përshkallëzuar në fushata shpifjeje dhe gjuhë urrejtjeje online që synojnë gazetarët, përfshirë individët me ndikim dhe qytetarët që komentojnë në këto postime.

Artikulli i “Slobodna Bosna” mbështetet në burime dhe deklarata nga një figurë kontroverse e quajtur Boban Bogdanovic, i cili identifikohet si një disident politik serb. Salih Zyba, Dimal Basha, Dejona Mihali dhe Adnan Rrustemi kanë kritikuar publikisht mediat duke iu referuar artikullit të paprofesional të “Slobodna Bosna” pa argumente dhe fakte të mjaftueshme.

Fillimisht, kjo fushatë synonte media specifike, por më pas përshkallëzoi në kërcënime ndaj të gjitha mediave që operojnë në Kosovë. Për më tepër, deputeti Adnan Rrustemi ka bërë thirrje Prokurorisë që të hetojë mediat e Kosovës për të zbuluar nëse Serbia po financon platformat online në Kosovë. Përveç kësaj, në një intervistë të palidhur me temën, Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu deklaroi se ka informuar Prokurorinë për këtë situatë dhe shprehu besimin e saj te RTK si burim i besueshëm informacioni.

Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Xhemajl Rexha thotë se situata është shumë serioze.

“Ne kemi qenë të përballur me akuza të herë pas hershme nga partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje për vite me radhë, por situata po përkeqësohet çdo ditë. Deputetët nga partia politike e kryeministrit Kurti po përdorin një artikull, pa autorë, vetëm me burime dhe që vjen nga Bosnja fqinje për të akuzuar mediat kosovare si punuese për Serbinë dhe Vuçiçin.” Ai shtoi se “Kjo seri fushatash urrejtjeje është aq e rrezikshme, saqë ne me të vërtetë kemi frikë për sigurinë e kolegëve tanë nga të dyja mediat, Nacionale dhe Periskopi. Ne do ta mbajmë përgjegjëse Vetëvendosjen, Qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Kurti nëse ndodh ndonjë gjë me ta.”

Berat Buzhala, gazetar dhe pronar i portalit online NACIONALE, thotë se “Gjatë këtyre 24 orëve, kemi qenë dëshmitarë të një fushate të organizuar nga qeveria, partia në pushtet dhe drejtori i RTK-së që po sulmojnë dy portale online bazuar në një artikull spekulativ të prodhuar në një vend tjetër, pa asnjë provë.” Ai shtoi se “Fushata kundër NACIONALE se është financuar nga Vuçiçi dhe vë në rrezik jetën e çdo punonjësi në kompaninë tonë. Një sulm i tillë i drejtpërdrejtë nga qeveria ndaj mediave nuk ka ndodhur kurrë në këto 25 vjet liri.”

Ndërsa Ilir Mirena i Periskopit pretendon se ajo që dallon sulmin e fundit ndaj Periskopit dhe Nacionale nga sulmet e tjera është se për herë të parë qeveria përdori transmetuesin publik, RTK, për të sulmuar mediat e tjera me lajme të paverifikuara. “Akuzat serioze të publikuara në artikull dhe video nga transmetuesi publik dhe të përhapura nga zyrtarët e partisë në pushtet përfaqësojnë një thirrje për denigrim publik, duke rrezikuar sigurinë fizike të gazetarëve tanë. Çdo sulm i ardhshëm që rrezikon sigurinë fizike të stafit tonë do të konsiderohet si direkt i nxitur nga partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti,” shtoi ai.

Rrjeti SafeJournalists dënon fuqimisht fushatën shpifëse të nisur nga Lëvizja Vetëvendosje, si dhe përhapjen e lajmeve të tilla që sulmojnë mediat e tjera në transmetuesin publik të Kosovës RTK. Ne bëjmë thirrje kryeministrit Kurti që të dënojë këtë fushatë shpifëse dhe të distancohet nga këto akuza të pabazuara. Për më tepër, inkurajojmë mediat e prekura që të ndjekin veprime ligjore kundër atyre që janë përgjegjës për këto akuza të rënda, duke përfshirë burimet kryesore pas tyre.

Rrjeti SafeJournalists do të informojë akterët kombëtarë dhe ndërkombëtarë përkatës për këtë rast.

Çdo sulm ndaj gazetarëve është një sulm ndaj interesit publik, demokracisë dhe të drejtave të të gjithë qytetarëve.

Prishtina – Shkupi – Sarajeva – Zagrebi – Beogradi – Podgorica, 24.07.2024

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë

Asociacioni i Gazetarëve të Bosnje-Hercegovinës

Shoqata e Gazetarëve Kroatë

Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë

Sindikata e Medias e Malit të Zi