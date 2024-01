Sulm me thikë në Bristol: Vriten dy djem të moshës 15 dhe 16 vjeç Një hetim për vrasje ka nisur pasi dy djem adoleshentë u vranë në një sulm me thikë në Bristol. Djemtë, të moshës 15 dhe 16 vjeç, u goditën me thikë për vdekje në Ilminster Avenue në Knowle West, në jug të Bristolit, rreth orës 23:20 të së shtunës, tha policia e Avon dhe Somerset, shkruan…