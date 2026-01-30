Sulm fizik pas një mosmarrëveshjeje në Arllat të Drenasit, arrestohen dy persona

Policia e Kosovës ka arrestuar dy meshkuj të dyshimtë në Gllogoc. Të njëjtit pas një mosmarrëveshje dyshohet se e kanë sulmuar fizikisht viktimën mashkull, i cili ka pranuar tretman mjekësor. Nga njëri pre të dyshuarve është konfiskuar një mjet i mprehtë-thikë. Me vendim të prokurorit dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

30/01/2026 08:48

Policia e Kosovës ka arrestuar dy meshkuj të dyshimtë në Gllogoc.

Të njëjtit pas një mosmarrëveshje dyshohet se e kanë sulmuar fizikisht viktimën mashkull, i cili ka pranuar tretman mjekësor.

Nga njëri pre të dyshuarve është konfiskuar një mjet i mprehtë-thikë. Me vendim të prokurorit dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

