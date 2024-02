Suharekasi rrah një femër brenda familjes, më pas dëmton orenditë e shtëpisë

Gjatë ditës së djeshme është arrestuar një person, i cili dyshohej se ka ushtruar dhunë fizike në një femër.

Sipas raportit të policisë, personi në fjalë dyshohej të ketë probleme psikike, shkruan lajmi.net.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë:

DHUNË NË FAMILJE & SULM- Suharekë 26.01.2024 – 13:30. Me 01.02.2024 është arrestuar i dyshuari kosovar që dyshohet se ka probleme psikike, nën dyshimin se i njëjti me datën e cekur kishte ushtruar dhunë fizike, duke e goditur viktimën femër kosovare dhe kishte dëmtuar orenditë shtëpiake. I dyshuari pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/