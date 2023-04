Suedia po zhvillon stërvitjen më të madhe ushtarake në 25 vitet e fundit në një ishull të rëndësishëm strategjik Me të paktën 26,000 ushtarë nga 14 vende, Suedia ka filluar stërvitjen më të madhe ushtarake në 25 vitet e fundit në një kohë kur vendi skandinav kërcënohet me veton për anëtarësimin në NATO. Stërvitja ushtarake duhet të përfundojë më 11 maj dhe pjesa kryesore e saj do të mbahet në veri dhe jug të…