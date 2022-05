Suedia nënshkruan aplikimin për anëtarësim në NATO

Lëvizja shënon një hap zyrtar nga Stokholmi drejt bashkimit me aleancën ushtarake të udhëhequr nga SHBA, raporton CNN.

Kjo lëvizje vjen në kohën kur Rusia po vazhdon luftën e saj në Ukrainë.

“Kjo është diçka e madhe, diçka serioze dhe duket sikur kemi arritur në përfundimin më të mirë për Suedinë. Nuk e dimë se sa do të marrë aplikimi ynë, mirëpo ne e kemi llogaritur se kjo mund të marrë deri në një vit. Këtë javë aplikimi ynë do të dorëzohet, bashkë me atë të Finlandës dhe pastaj do të procedohet në NATO”, ka thënë ministrja suedeze pas nënshkrimit të aplikimit.

Me këtë, ky vendi i jep fund neutralitetit ushtarak, neutralitet që mbante me dekada.