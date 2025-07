Suedia i bën thirrje BE-së të “ngrijë” marrëveshjen tregtare me Izraelin Kryeministri i Suedisë i ka bërë thirrje BE-së të “ngrijë” marrëveshjen tregtare me Izraelin. Sipas mediave të huaja, Ulf Kristersson e përshkroi situatën në Gaza si “krejtësisht të mjerueshme”. Ai e akuzoi Izraelin se “nuk i përmbush detyrimet e tij më themelore dhe angazhimet e dakordësuara në lidhje me ndihmën humanitare”. Në këtë situatë, udhëheqësi…