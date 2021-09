Suedia do të shfuqizojë pothuajse të gjitha masat, ka një mesazh për të pavaksinuarit

Suedia do të heqë pothuajse të gjitha masat epidemiologjike të mbetura më 29 shtator, njoftuan në konferencën e sotme për shtyp ministrja e Shëndetit Publik dhe Mirëqenies Sociale Lena Hallengren dhe drejtori i Institutit të Shëndetit Publik Johan Carlson.

Vendimi për heqjen e masave tashmë të buta së shpejti bazohet në një shkallë të lartë vaksinimi dhe një shkallë të ulët vdekshmërie nga COVID-19. Deri më 7 shtator, 70 për qind e popullsisë së rritur në Suedi kishin marrë dy doza të vaksinës, dhe gjithsej 81.6 për qind e qytetarëve mbi 18-vjeç kishin marrë të paktën një dozë.

Sipas të dhënave të ECDC, Suedia ka shkallën e tretë më të ulët të vdekshmërisë nga COVID-19 në Evropë në dy javët e fundit (pas Lihtenshtajnit dhe Sllovakisë), dhe kjo situatë ka vazhduar që nga fillimi i verës.

“Ne kemi qenë prej kohësh të detyruar të jetojmë nën kufizime për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Falë një fushate të suksesshme të vaksinimit, ne kemi bërë një rrugë të gjatë dhe tani shoqëria jonë është në një situatë më të mirë. Kjo është arsyeja pse ne po bëjmë një hap drejt një jete normale të përditshme. ne jemi që kufizimet të kenë pak efekt në luftimin e infeksionit. Për momentin, është e rëndësishme të rritet shkalla e vaksinimit, “tha ministrja Hallengren, duke njoftuar lehtësimin e masave.

Që nga 29 shtatori, nuk ka më asnjë kufizim për numrin e pjesëmarrësve në tubimet publike, të tilla si koncerte ose ndeshje. Që nga 15 korriku, numri i pjesëmarrësve ishte i kufizuar në 3.000 jashtë dhe 300 brenda.

Kufizimet në tubimet private brenda, të cilat deri më tani nuk mund të ndiqeshin nga më shumë se 50 persona, gjithashtu janë hequr. Por ndoshta më befasuese është tërheqja e rekomandimit për të punuar nga shtëpia, që do të thotë se shumë kompani, institucione publike dhe shtetërore do të ftojnë punonjësit të kthehen në zyrat e tyre pas një viti e gjysmë të plotë.

“Vaksinat janë treguar të jenë efektive. Ne kemi mbulim të mirë të vaksinimit dhe ne mund të shohim qartë efektin e vaksinimit. Ne kemi shkallën më të ulët të vdekshmërisë në Evropë. Kufizimet që ne tani po heqim nuk mund të justifikohen më nga pikëpamja e shëndetit publik të shikoni, përkundrazi, ndërsa të pa vaksinuarit rrezikojnë sëmundje serioze, “tha Carlson, duke shtuar se qytetarët suedezë duhet të pranojnë që COVID-19 është bërë pjesë e jetës së tyre të përditshme.

Infeksioni në Suedi nuk është zhdukur dhe mesatarja ditore është pak më shumë se një mijë infeksione të reja. Sipas Carlson, sëmundja prek kryesisht njerëzit e pa vaksinuar, kështu që fushata intensive e vaksinimit vazhdon në të gjitha moshat, veçanërisht në mesin e adoleshentëve të moshës 16 deri në 18-vjeç.

Certifikatat Covid, të cilat ende përdoren vetëm në Suedi për të kaluar kufirin shtetëror, u diskutuan gjithashtu në konferencën për shtyp.

Ministrja Hallengren tha se konfirmimet e koronavirusit brenda vendit nuk kishin më kuptim gjithsesi kur u hoqën kufizimet e 29 shtatorit për tubimet publike.

Nëse, nga ana tjetër, situata epidemiologjike përkeqësohet ndjeshëm, Instituti Suedez i Shëndetit Publik do t’i propozojë qeverisë që të përcaktojë numrin e pjesëmarrësve mbi të cilët do të kërkohen konfirmime të koronavirusit.

“Dua t’ju them atyre që hezitojnë se ne mund të dalim nga pandemia vetëm me një shkallë të lartë vaksinimi. Të gjithë duhet të na ndihmojnë të arrijmë norma të tilla,” përfundoi Hallengren, duke shtuar se ajo nuk priste një skenar në të cilin kufizimet do të rivendoseshin.