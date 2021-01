Suedia do ta ketë prioritet promovimin e komuniteteve jo shumicë në Kosovë, gjatë kryesimit të OSBE-së

Suedia do ta përkrahë Kosovën në fusha të ndryshme, kur prioritet do të jetë promovimi i komuniteteve jo shumicë, gjatë kryesimit të OSBE-së në vitin 2021.

Në konferencën për media, ambasadorja e Suedisë në Kosovës, Karin Hernmarck, dhe ushtruesi i Detyrës së Shefit të Misionit të OSBE-së në Kosovë, Kilian Wehl, ku kanë prezantuar prioritetet e tyre, u tha se do të kontribuojnë në zgjidhjen e konflikteve.

Luftimi i terrorizimit, krizat politike, barazia gjinore, çështjet klimatike do të jenë disa nga prioritet e Suedisë si kryesues e OSBE-së, raporton Ekonomia Online.

Ambasadorja suedeze, Karin Hernmarck ka thënë se Suedia do të marr përsipër gjëra të rëndësishme dhe do të kontribuojë në zgjidhjen e konflikteve.

“Bota ka ndërruar shumë që nga viti 1975, por ende ka konflikte dhe ka kriza politike që na sfidojnë neve, së bashku dhe kemi kërcënime përfshirë terrorizmin dhe krimet kibernetike. Pandemia ka rënduar këtë situatë edhe më tej dhe këto mund të zgjidhen vetëm me bashkëpunim ndërkombëtar, Suedia do të marr përsipër gjëra të rëndësishme dhe do të kontribuojë më zgjidhjen e konflikteve. Suedia ka nderin që të marr përsipër kryesimin më vitin 2021, ndryshimi klimatik paraqet kërcënim dhe progresi në barazinë gjinore është i ngadaltë. Suedia do të përpiqet të jetë shtet konstruktiv dhe përfshirës”, tha ajo.

Ushtruesi i Detyrës së Shefit të Misionit të OSBE-së në Kosovë, Kilian Wahl ka theksuar se misioni do të mbështes rishikimin e terrorizmit dhe rreziqeve të tjera në nivel vendi.

Tutje Wahl ka shtuar se prioritet do të jetë promovimi i komuniteteve jo shumicë në Kosovë.

“Duke para planin për vitin 2021 ne kemi marr parasysh prioritetet e kryesisë, kemi marr parasysh edhe nevojat e përfituesve tonë. Misioni do ta mbështes edhe rishikimin kyç atë të terrorizmit dhe rreziqeve të tjera. Ne do të organizojmë edhe trajnime të hetuesve dhe do të mbështesim institucionet në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë gjykimet penale, dhe prioritet do të jetë promovimi i komuniteteve jo shumicë dhe do ta mbështesim Kosovën, tha ai.