Suarez zbulon se çfarë ai dhe Messi i thanë Neymarit përpara se braziliani të kalonte në PSG

Ish-sulmuesi i Barcelonës, Luis Suarez ka hapur me sinqeritet atë që ai dhe Lionel Messi i thanë Neymar para se të transferohej në Paris Saint-Germain.

Suarez, Messi dhe Neymar ‘MSN’ ishin një ndër treshet më të suksesshme në ‘Camp Nou’ dhe shijuan sukses të jashtëzakonshëm gjatë kohës së tyre së bashku në Barcelona.

Sidoqoftë, ‘MSN’ erdhi në një fund befasues pasi PSG pagoi shumë të madhe për të sjellë Neymar në kryeqytetin francez në 2017.

Suarez beson se anësori brazilian do të kishte kapur çmimin e ‘Topit të Artë’ nëse ai do të kishte qëndruar në Barcelona.

“Për ne, Messi ishte më i miri në botë dhe, për mua, Neymar ishte i dyti më i miri, por ata më ndihmuan të fitoja Këpucën e Artë,” tha Suarez për ‘Magazine Brazilian Placar’, transmeton lajmi.net.

“Unë do të jem gjithmonë mirënjohës. Dëshmi e mëtejshme që tre yje së bashku mund të luajnë në të njëjtin ekip me qëllimin për të fituar për ekipin, jo individualisht. Dhe unë mendoj se kjo është ajo që na bëri shokët e skuadrës më të mirë dhe të mirë.Nëse Neymar do të kishte qëndruar në Barcelona, ai do të kishte fituar një top të artë me siguri”, vazhdoi më tej sulmuesi.

Tutje, uruguaiani tregoi që ai dhe Messi kishin tentuar që ta bindin brazilianin të qëndronte në ‘Camp Nou’, por ai tashmë kishte marrë vendimin e tij.

“Unë me të vërtetë nuk më pëlqeu të flisja për të, por erdhi një kohë kur ishte tashmë një gjë e madhe, kështu që ne shkuam të bisedonim me Neymar dhe thamë:‘ Ney, nëse dëshiron të fitosh gjithçka qëndroni këtu me ne. Ne, si miq, e këshilluam atë të qëndronte, por ishte vendimi i tij, vendimi i familjes së tij.

Neymar, i cili nënshkroi për Barcelona në 2013, ngriti dy tituj të La Liga, një Ligën e Kampionëve dhe tre Kupa të Mbretit gjatë katër sezoneve të tij në ‘Camp Nou’./Lajmi.net/