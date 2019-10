Barcelona ka arritur të barazojë në 1:1 rezultatin ndaj Interin në sfidën e Ligës së Kampionëve.

Është sulmuesi Luis Suarez që ka shënuar me një vollej goditje, në minutën e 59’ të ndeshjes./Lajmi.net/

Goal! Luis Suarez coolly slots the ball home after a brilliant team effort. Barcelona vs Inter 1-1 pic.twitter.com/rbyhTVOrC8

— DONSPORTS (@DONSPORTS2) October 2, 2019