”Suarez do të kthehet te Ajaxi”

Luis Suarez do të kthehet në Ajax një ditë, sipas legjendës së klubit Sjaak Swart.

Uruguajiani kaloi katër vjet me kampionët e Hollandës në fillim të karrierës së tij, duke shënuar 111 gola dhe duke fituar një titull Eredivisie para se të transferohej në Liverpool në vitin 2011.

Ai kurrë nuk e ka fshehur dashurinë e tij për Ajax, dhe së fundmi ka dhënë vlerësimet e tij për një klub për të cilin ai tha se “i dha atij gjithçka”, përcjell lajmi.net.

“Unë mendoj se ai me të vërtetë dëshiron të kthehet në Ajax”, tha ai për NH Sportcafe. “Tashmë? Epo, mbase. Ai me të vërtetë do të kthehet në Ajax, por nuk e di kur”.

“Ka lojtarë të caktuar që dëshirojnë të kthehen në Ajax. Mendoni për Frank Rijkaard dhe Jari Litmanen”, përfundoi Swart. /Lajmi.net/