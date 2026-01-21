Suanita dyshon për marrëdhënien mes Albës dhe Limit Banorja e BBVK-së, Suanita ka diskutuar me Albën në lidhje me marrëdhënien e saj me Limin. Ajo është shprehur se ka dyshime në këtë raport. “Diçka nuk më bindni”, u shpreh Suanita. ShowBiz 21/01/2026 19:11 Banorja e BBVK-së, Suanita ka diskutuar me Albën në lidhje me marrëdhënien e saj me Limin. Ajo është shprehur se ka dyshime në këtë raport. “Diçka nuk më bindni”, u shpreh Suanita. Artikuj të ngjashëm January 21, 2026 Hygerta i drejtohet Albës: Pse u zhgënjeve kur të thash unë... January 21, 2026 “Ta fik cigaren në ballë” – debat i ashpër mes Kristit... January 21, 2026 “Mos e bëj më, boll”, Alba i drejtohet Limit teksa puthet... January 21, 2026 Dalin pamje – Reperi Finem e rrahte në mes të rrugës Lim Hotin January 21, 2026 Zbulohet i dashuri i Lornës, reperi shqiptar që jeton në Amerikë January 21, 2026 “Familjarët e saj më prenë rrugën me makinë”, Mateo zbulon prapaskenat... Lajme të fundit Juventus me Zhegrovën në bank rezerv për ndeshjen... Edi Rama darkon me dhëndrin e Trump-it në Vlorë Dugolli falënderon kongresmenin amerikan për adresimin e diskriminimit... Kamberi: SHBA kërkojnë përgjegjësi nga Beogradi për diskriminimin...