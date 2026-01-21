Suanita dyshon për marrëdhënien mes Albës dhe Limit

Banorja e BBVK-së, Suanita ka diskutuar me Albën në lidhje me marrëdhënien e saj me Limin. Ajo është shprehur se ka dyshime në këtë raport. “Diçka nuk më bindni”, u shpreh Suanita.

ShowBiz

21/01/2026 19:11

Banorja e BBVK-së, Suanita ka diskutuar me Albën në lidhje me marrëdhënien e saj me Limin.

Ajo është shprehur se ka dyshime në këtë raport.

“Diçka nuk më bindni”, u shpreh Suanita.

Artikuj të ngjashëm

January 21, 2026

Hygerta i drejtohet Albës: Pse u zhgënjeve kur të thash unë...

January 21, 2026

“Ta fik cigaren në ballë” – debat i ashpër mes Kristit...

January 21, 2026

“Mos e bëj më, boll”, Alba i drejtohet Limit teksa puthet...

January 21, 2026

Dalin pamje – Reperi Finem e rrahte në mes të rrugës Lim Hotin

January 21, 2026

Zbulohet i dashuri i Lornës, reperi shqiptar që jeton në Amerikë

January 21, 2026

“Familjarët e saj më prenë rrugën me makinë”, Mateo zbulon prapaskenat...

Lajme të fundit

Juventus me Zhegrovën në bank rezerv për ndeshjen...

Edi Rama darkon me dhëndrin e Trump-it në Vlorë

Dugolli falënderon kongresmenin amerikan për adresimin e diskriminimit...

Kamberi: SHBA kërkojnë përgjegjësi nga Beogradi për diskriminimin...