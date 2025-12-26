Stuhitë e rrëmbyeshme të shiut në Kaliforni lënë tre të vdekur

Stuhitë e dendura të shiut në pjesë të mëdha të Kalifornisë shkaktuan përmbytje dhe rrëshqitje dheu dhe lanë tre të vdekur deri në natën e Krishtlindjeve, thanë zyrtarët lokalë. Stuhitë – të cilat pritej të vazhdonin deri të premten – sollën 27 cm reshje në disa pjesë të Qarkut të Los Anxhelosit, shkaktuan evakuime dhe…

Bota

26/12/2025 09:33

Stuhitë e dendura të shiut në pjesë të mëdha të Kalifornisë shkaktuan përmbytje dhe rrëshqitje dheu dhe lanë tre të vdekur deri në natën e Krishtlindjeve, thanë zyrtarët lokalë.

Stuhitë – të cilat pritej të vazhdonin deri të premten – sollën 27 cm reshje në disa pjesë të Qarkut të Los Anxhelosit, shkaktuan evakuime dhe mbyllën rrugët kryesore, shkruan BBC.

Ekipet e ndihmës së shpejtë kanë kryer disa operacione shpëtimi, duke përfshirë edhe shpëtimin e njerëzve të bllokuar në automjete ndërsa ujërat e përmbytjeve rriten. Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, shpalli gjendje të jashtëzakonshme të mërkurën në Los Anxhelos dhe në qarqe të tjera jugore të Kalifornisë.

Rreth 100,000 njerëz në shtet ishin pa energji elektrike deri në mbrëmjen e së enjtes.

