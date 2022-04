Studim: Afër 40% e të rriturve në SHBA do të dilnin në takim vetëm me dikë që është i vaksinuar kundër Covidit

Afërisht 40% e të rriturve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dilnin në takim vetëm me dikë që është i vaksinuar kundër Coronavirusit, sipas një sondazhi të publikuar të mërkurën nga Pew Research Center, pasi 63% e të anketuarve thanë se pandemia i ka bërë më të vështira takimet.

Sipas këtij sondazhi, përafërsisht një e treta e të anketuarve thanë se takimi ishte i njëjtë gjatë pandemisë si më parë, dhe 3% thanë se ishte më e lehtë, shkruan Forbes, transmeton lajmi.net.

Shumica e të anketuarve, 56%, thanë se statusi i vaksinimit të dikujt nuk ndikon nëse do të takohen me të apo jo, dhe 2% thanë se do të takohen vetëm me dikë që nuk është i vaksinuar.

Pavarësisht sfidave të shkaktuara nga pandemia, vetëm 10% e të anketuarve thanë se frika nga kontraktimi me Covid-10 ishte një arsye kryesore pse ata nuk janë në një lidhje, me 44% që thonë se u pëlqen të jenë beqarë, 42% thonë se kanë prioritete më të mëdha. tani dhe 20% thonë se janë shumë të zënë deri tani.

Pew anketoi 9,388 të anketuar nga 7 deri më 13 shkurt./Lajmi.net/