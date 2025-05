​Studentët shpallin planin për protesta të reja në Serbi

Studentët e bllokadës nga Loznica shpallën sot planin e tyre për protestën e radhës ditën e premte më 9 maj.

Protesta, siç kanë bërë të ditur në faqen e tyre në Instagram, do të zgjasë nga ora 11:00 deri në orën 23:00.

Takimi qendror, ku do të ngrihet një skenë, do të mbahet në cep të bulevardit Dositej Obradoviq dhe bulevardit Sveti Sava, ndërsa zonat për piknik dhe stendat e ushqimit do të vendosen në parkun e shkollës dhe rreth-rrotullimin e sheshit Vuk Karaxhiq.

Programi i tubimit do të fillojë në 11:52 me homazhe për 16 viktimat në Novi Sad dhe do të vazhdojë në 13:00 me monologë të aktorëve.

Në 18:00 do të organizohet një pritje për vrapuesit nga Tekerishi, ndërsa në orën 18:30 do të performojë Kori i Bllokadës.

Protestat dhe bllokadat në Serbi po vazhdojnë për gjashtë muaj pasi 16 vetë vdiqën si pasojë e shembjes së një tende hekurudhore në Novi Sad, më 1 nëntor të vitit të kaluar.