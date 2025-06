Studentët ngrenë një kallëzim penal kundër Vuçiqit

Studentët në bllokadën e Fakultetit të Drejtësisë dhe Mjekësisë të Universitetit të Beogradit do të mblidhen nesër para ndërtesave të këtyre dy institucioneve të arsimit të lartë, dhe më pas do të drejtohen drejt ndërtesës së Prokurorisë së Parë Themelore në Rrugën Kataniqeva.

Ata do të takohen atje dhe, me mbështetjen e Shoqatës së Punonjësve të Kujdesit Shëndetësor të Serbisë, do të ngrenë një kallëzim penal kundër Presidentit të Shtetit, Aleksandar Vuçiq.

Nesër në orën 11:00, studentët do të mblidhen para ndërtesës së Fakultetit të Drejtësisë dhe në Parkun Milutin Milankoviq pranë Fakultetit të Mjekësisë në Beograd, në aksionin “Mosnjohja e ligjit dhemb”. Atyre do t’u bashkohen mjekët nga Shoqata e Punonjësve të Shëndetësisë të Serbisë, të cilët ftojnë të gjithë qytetarët të vijnë dhe të mbështesin aksionin e nesërm.

Pas tubimit, ata do të bëjnë një shëtitje paqësore deri në Prokurorinë Publike të Shkollës së Parë Themelore në Katanićeva 15, dhe më pas në orën 11:52 do të ketë 16 minuta heshtje para zyrës së prokurorit, shkruan Nova.rs.

Më pas, siç i konfirmuan portalit tonë, studentët do të paraqesin një raport në Prokurori, dhe me atë rast do të mbahet një fjalim para ndërtesës në rrugën Katanićeva.

Studentët në bllokadën e këtyre dy fakulteteve ngrenQë një padi penale kundër Presidentit të Serbisë për shkelje të rënda të ligjit dhe Kushtetutës, më 17 mars 2025, në njësinë e kujdesit intensiv të Qendrës Klinike Universitare të Serbisë.

Studentët në bllokadë thonë se “Ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë!”

Kjo iniciativë mbledh studentë të fakulteteve të drejtësisë dhe mjekësisë nga të gjitha qytetet universitare, por edhe të gjithë ata që mbrojnë ligjshmërinë dhe dinjitetin e profesionit.

“Pse tani? Sepse injorimi i ligjit dhe abuzimi me institucionet janë bërë të përditshme. Nëse heshtim – pajtohemi. Nëse veprojmë – ndryshojmë. Së bashku jemi më të fortë. Ligji është mbi të gjitha!” thanë studentët në bllokadë.

Ata ftojnë kolegët studentë nga të gjitha fakultetet, qytetarët dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor të Serbisë të vijnë dhe të mbështesin këtë veprim të rëndësishëm!

“Ajo që do të ndodhë nesër është me rëndësi të madhe për shoqërinë tonë, dhe asambleja e punonjësve shëndetësorë të Serbisë i mbështet plotësisht studentët dhe i ftojmë të gjithë qytetarët dhe punonjësit shëndetësorë të vijnë, në mënyrë që të jemi sa më shumë prej nesh. Mendoj se akti i kryer nga presidenti i vendit nuk do të vjetrohet për të paktën tre vjet, dhe ndoshta më gjatë. Shpresoj që prokuroria dhe gjyqësori, si degë të rëndësishme në vend, së shpejti do të lirohen dhe do të jenë në gjendje të punojnë sipas ligjit dhe të veprojnë sipas raporteve”, thotë Dr. Rade Panić, ish-kryetar i Sindikatës, për Nova.rs për mjekët dhe farmacistët e Serbisë dhe anëtar i Shoqatës së Punonjësve Shëndetësorë të Serbisë.

Ai thekson se në spitale, pas “vizitës” së Vuçiçit në Njësinë e Kujdesit Intensiv në mars, ata kishin probleme me pacientët.

“Pacientët që janë në kujdes intensiv prisnin që edhe ata të mund të vizitoheshin, gjë që përndryshe është rreptësisht e ndaluar, por njerëzit iu drejtuan presidentit. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme t’i tregohet publikut se ajo që bëri Vuçiç me Ministrin e Shëndetësisë dhe mediat e shumta të regjimit është një vepër penale dhe se ligji duhet të respektohet nga të gjithë! Nëse ai do ta kishte ndërtuar Qendrën Klinike me duart e veta, nuk do të lejohej të hynte përsëri në Njësinë e Kujdesit Intensiv. Pas asaj që bëri, rezulton se nuk ka rëndësi se çfarë është shkruar në libra dhe protokolle, por se ai thjesht bën atë që do dhe të sillet në Qendrën Klinike si në zyrën ose shtëpinë e tij”, shpjegon Dr. Paniç.

Ju kujtojmë se pas zjarrit në diskotekë në Koçan në mars të këtij viti, 29 pacientë u transportuan për trajtim në Serbi, të cilët u vendosën në Qendrën Klinike dhe Akademinë Ushtarake Mjekësore.

Të plagosurit, jeta e të cilëve ishte në rrezik, u vizituan menjëherë pas trajtimit në Beograd, para familjeve të tyre, nga Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, me një shoqërues gazetarësh dhe Ministri i Shëndetësisë. Përpara njërit prej pacientëve, ndërsa bisedonte me të, Vuçiç hoqi maskën kirurgjikale dhe preku edhe të plagosurit, gjë që është rreptësisht e ndaluar në Njësinë e Kujdesit Intensiv, veçanërisht për pacientët me djegie të rënda.

Pas këtij “pushtimi” të Njësisë së Kujdesit Intensiv, punonjës të shumtë shëndetësorë, studentë të mjekësisë në bllokadë dhe qytetarë të Maqedonisë së Veriut u revoltuan, të neveritur nga sjellja e njeriut të parë të shtetit dhe Ministrit të Shëndetësisë ndaj pacientëve të rëndë. Studentët në bllokadë, pas këtij rasti, më 7 prill paraqitën një kërkesë të gjashtë duke kërkuar përgjegjësi dhe mbrojtje të pacientëve, duke thënë se shëndeti dhe dinjiteti duhet të jenë mbi politikën, dhe dy muaj më vonë ata hartuan një kallëzim penal, i cili do t’i dorëzohet Prokurorisë nesër. /kp