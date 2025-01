Studentët në Serbi nesër bllokojnë autostradën, ftuan të gjithë t’i bashkohen Studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Beograd kanë njoftuar sot se të hënën duke nis nga ora 10:00, do ta bllokojnë autostradën. Sipas njoftimit, bllokada do të zgjasë 24 orë. Gjatë bllokadës do të organizohen përmbajtje të ndryshme, njoftuan ata në rrjetin social X. “Do të kemi çadra dhe ngrohës, si dhe disa aktivitete si…