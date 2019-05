Studentët e Universitetit të Gjakovës pro krijimit të Tribunalit Ndërkombëtarë për Dënimin e Gjenocidit Serb

Studentët e Universitetit të Gjakovës rekomandojnë Deputetët e Kuvendit të Republikës se Kosovës që ta përkrahin një iniciativë të tillë.

Gjithashtu duke shprehur shqetësim të thellë, ftojmë dhe inkurajojmë Institucionet e Republikës se Kosovës të ndërmarrin hapa konkret në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Njëkohesishtë, Studentët e Universitetit të Gjakovës ‘’Fehmi Agani’’ do të jenë të gatshëm të ju dalin në krahë Institucionëve të Republikës se Kosovës në çfardo forme dhe rrethane që lidhen me çështjet e ngritura me lartë.