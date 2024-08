Stresi tallet keq me policinë e Kosovës: A i keni marr parashutat? Policia e Kosovës para pak qestesh ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për kapjen e këngëtarit të njohur Arkimed (Sali) LUSHAJ i njohur ndryshe si Stresi. Lidhur me postimin e Policisë, stresi ka reaguar në rrjetin e tij Instagram ku është tallur me Policinë e Kosovës, shkruan Lajmi.net. “A i keni marr parashutata”, ka shkruar Stresi…