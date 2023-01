Stresi përplaset me Atdheun për Xhulin: Nuk je ti Anton Çetta Xhuli dhe Atdheu kanë krijuar afrimitet brenda shtëpisë së “BBVK”. Lidhur me Xhulin, Stresi ësht përplasur sot me Atdheun, shkruan lajmi.net. “Nuk je ti Anton Çetta”, i tha reperi, Atdheut, pasi siç tha ai, Xhuli ka vetë gojë dhe duhet të flasë për veten. E gjithë kjo ka ndodhur pasi Atdheu i ka kërkuar Xhulit…