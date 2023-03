Stresi: Për mua do të ishte ofendimi më i madh nëse Xhuli fiton “BBVK” Javë më parë Stresi ishte shprehur se nuk do të shkelë në Kosovë, nëse Xhuli e fiton “BBVK”. Sonte në “darkën e finalistëve”, u shpreh se deklarata e tij ishte momentale, shkruan lajmi.net. Ai ka thënë se do të shkelë në Kosovë gjithmonë si më herët. “Juliana e përfaqëson vetëm veten e vet, për mua…