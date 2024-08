Stresi i reagon Medi Isenit: Ju kishit armë por i hoqët para se të largoheshit nga klubi, le t’ia lëmë organeve të drejtësisë

Reperi i njohur Stresi ka reaguar sërish ndaj influencuesit të rrjeteve sociale, Medi Iseni, pasi ky i fundit u prononcua për Top Channel mbi konfliktin e tij me Noizyn dhe Stresin.

Stresi, emri i vërtetë i të cilit është Arkimed Lushaj, i cili aktualisht është i kërkuar nga Policia e Kosovës dhe ndaj të cilit Ministrja e Drejtësisë ka nënshkruar kërkesën për ekstradim, ka publikuar në InstaStory një pamje të intervistës së Medit, duke reaguar me një shkrim të ashpër.

“Ore nuk zbatohet ligji me fjalë, jo po kisha kallash edhe dy bomba. Kisha pancir dhe Audi-në blind hahahaha. Mund të them unë gjithçka? Që Kunati yt dhe ai tjetri kishit dy armë glock por i hoqët para se të iknit nga klubi? A me fjalë je i mirë ti, por duhet me të akuzu për shpifje ty një herë se veç po shpif edhe nuk e din çfarë po të flet goja, le t’ia lejmë organeve të drejtësisë”, ka shkruar reperi në InstaStory.

Kjo nuk është hera e parë që Stresi reagon publikisht ndaj deklaratave të Medi Isenit. Konflikti mes tyre ka marrë vëmendje të madhe në mediat dhe rrjetet sociale, me të dy palët që vazhdojnë të shkëmbejnë akuza dhe kundërakuza.

Reagimi i fundit i Stresit vjen në një kohë kur ai është nën presion të madh ligjor dhe mediatik, duke përkeqësuar më tej situatën e tij.

Ndjekësit dhe fansat e tij kanë reaguar në mënyra të ndryshme ndaj këtij postimi, duke e ndarë dhe komentuar gjerësisht në rrjete sociale.