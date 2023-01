Stresi i kërkon falje publike Xhulit, pas debatit të ashpër të së premtes

Spektakli i sotëm prime i “Big Bother VIP Kosova” ka sjellë një moment goxha special, ndërsa Stresi i ka kërkuar falje Xhulit, për sjelljet karshi saj gjatë spektaklit të së premtes që lamë pas.

Stresi ka thënë se e ndjen si obligim si ndaj Xhulit ashtu edhe ndaj publikut që të kërkojë falje publike nga konkurrentja e tij.

“Ia kam borxh Xhulit në radhë të parë për atë veprim, pastaj dhe publikut shqiptar që t’i kërkoj falje publikisht.

Atë lloj debati e nisi Ana nga jashtë, por ka qenë në mënyrë shakaje, por mënyra si u përgjigja unë ishte e gabuar por nuk ishte me tendencë, ua premtoj të gjithë banorëve që nuk do të dal nga goja ime më ajo fjalë”, ka thënë Stresi duke folur për debatin me Xhulin.