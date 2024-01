Stresi i ftuar special sonte në BBVK Sonte të gjithë duhet të qëndroni para ekraneve tuaja në shtëpi, pasi ju pret një natë e paharrueshme me shumë befasi nga Big Brother VIP Kosova 2 – dhe i gjithë spektakli do të transmetohet ‘live’ edhe në YouTube. Spektaklin e sotëm ‘Prime’, që i paraprinë gjysmëfinales do të mund ta ndiqni në kanalin zyrtar…