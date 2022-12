Stresi flet pak për Vivien, thotë se shumë shpejt “hyri në krevat” me Getinjon Njëri nga personazhet më të komentuara të “BBVK”, është reperi nga Shqipëria, Stresi. Ai merr vëmendje me pothuajse secilën deklaratë të tij, shkruan lajmi.net. Madje, reperi nuk heziton të përfshihet edhe në situata të ndryshme me banorët me debate e “thumbime”. Stresi sot ka folur me Gjonin, Gresën dhe Edonin për Vivien dhe raportin e…