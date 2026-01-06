Stresi dhe MC Kresha sjellin bashkëpunimin “Volum”

Dy reperët e njohur, Stresi dhe MC Kresha kanë lansuar këngën “Volum”. Teksti i këngës është shkruar nga dy reperët, producent i këngës është “Techpro Records”, transmeton lajmi.net. Spoti është bërë nën dirixhimin e “Danny Films. Melodia e këngës është bërë nga “Gazu”. Ky është bashkëpunimi i parë mes dy reperëve. Në të kaluarën, ata…

ShowBiz

06/01/2026 21:16

Dy reperët e njohur, Stresi dhe MC Kresha kanë lansuar këngën “Volum”.

Teksti i këngës është shkruar nga dy reperët, producent i këngës është “Techpro Records”, transmeton lajmi.net.

Spoti është bërë nën dirixhimin e “Danny Films. Melodia e këngës është bërë nga “Gazu”.

Ky është bashkëpunimi i parë mes dy reperëve. Në të kaluarën, ata kishin probleme me njëri-tjetrin, por duket se gjithçka ka mbetur në të kaluarën./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 6, 2026

Elijona Binakaj përlotet pas gjestit të Ludo Lee: U ndjeva në siklet

January 6, 2026

Kushtrim Sheremeti jep dorëheqje nga pozita e drejtorit të Teatrit Kombëtar...

January 6, 2026

Ndodhen të dy në Big Brother, Keijsi thotë se historia më...

January 6, 2026

Benita flet për të dashurin jashtë: Më ka dashur para ndërhyrjeve,...

January 6, 2026

Natë tensioni në BBVK4: Përplasje, akuza të rënda dhe një largim vendimtar

January 5, 2026

Klodi përlotet nga telefonata e së dashurës në BBVK: Kujdes me vajzat

Lajme të fundit

Votat e personave me nevoja të veçanta, 100%...

Skanadalizon Nexhmedin Spahiu: Nëse dëshiron Murat Jashari me...

Në Deçan shtyhet fillimi i procesit mësimor deri...

Vërshimet në Gjakovë, kërkohet evakuimi i mbi 20 familjeve