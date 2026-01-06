Stresi dhe MC Kresha sjellin bashkëpunimin “Volum”
Dy reperët e njohur, Stresi dhe MC Kresha kanë lansuar këngën “Volum”. Teksti i këngës është shkruar nga dy reperët, producent i këngës është “Techpro Records”, transmeton lajmi.net. Spoti është bërë nën dirixhimin e “Danny Films. Melodia e këngës është bërë nga “Gazu”. Ky është bashkëpunimi i parë mes dy reperëve. Në të kaluarën, ata…
ShowBiz
Ky është bashkëpunimi i parë mes dy reperëve. Në të kaluarën, ata kishin probleme me njëri-tjetrin, por duket se gjithçka ka mbetur në të kaluarën./lajmi.net/