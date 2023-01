Stresi: Dashuria e vërtetë në “BBVK” janë Vivi me Getin dhe Andi me Gresën Stresi së fundi po komenton shumë banorët e tjerë përkatësisht çiftet e krijuara brenda “BBVK” Derisa ishte duke qëndruar në dhomën e gjumit me Vivienin, Andin dhe Gresën, tha një gjë rreth tyre, shkruan lajmi.net. “Mendoj se në këtë shtëpi dashuria e vërtetë kanë qenë Geti – Vivien dhe Andi – Gresa”, ka thënë Stresi.…