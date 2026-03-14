“Stres post-traumatik”, psikologia flet për gjendjen emocionale të Gjestit
Këngëtari Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, i cili ndodhet aktualisht në paraburgim, para gjykatës ka deklaruar se veprimet për të cilat dyshohet i ka kryer në gjendje emocionale dhe ka kërkuar falje për rastin.
Lidhur me këtë, psikologia Atifete Syla ka thënë se ish-banori i Big Brother VIP Kosova mund të ketë përjetuar një gjendje emocionale të rënduar.
Ajo theksoi në emisionin “Weekend”, se kjo mund të lidhet me tragjedinë që i ndodhi vëllait dhe izolimin prej gjashtë muajsh nga spektaklet televizive.
“Ai ka mundësi të vuajë nga stresi posttraumatik për shkak të tragjedisë së vëllait të tij, gjendja emocionale është shumë e rënduar, por kjo aspak nuk e justifikon sjelljen e tij”, tha Syla.