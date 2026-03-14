“Stres post-traumatik”, psikologia flet për gjendjen emocionale të Gjestit

Këngëtari Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, i cili ndodhet aktualisht në paraburgim, para gjykatës ka deklaruar se veprimet për të cilat dyshohet i ka kryer në gjendje emocionale dhe ka kërkuar falje për rastin. Lidhur me këtë, psikologia Atifete Syla ka thënë se ish-banori i Big Brother VIP Kosova mund të ketë përjetuar një…

14/03/2026 11:58

Këngëtari Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, i cili ndodhet aktualisht në paraburgim, para gjykatës ka deklaruar se veprimet për të cilat dyshohet i ka kryer në gjendje emocionale dhe ka kërkuar falje për rastin.

Lidhur me këtë, psikologia Atifete Syla ka thënë se ish-banori i Big Brother VIP Kosova mund të ketë përjetuar një gjendje emocionale të rënduar.

Ajo theksoi në emisionin “Weekend”, se kjo mund të lidhet me tragjedinë që i ndodhi vëllait dhe izolimin prej gjashtë muajsh nga spektaklet televizive.

“Ai ka mundësi të vuajë nga stresi posttraumatik për shkak të tragjedisë së vëllait të tij, gjendja emocionale është shumë e rënduar, por kjo aspak nuk e justifikon sjelljen e tij”, tha Syla.

Artikuj të ngjashëm

March 13, 2026

Yll Limani me koncert në Gjermani për të forcuar lidhjet kulturore,...

March 13, 2026

“Kam vepruar në gjendje afekti, i kërkoj…” – Zbardhet dëshmia e...

March 13, 2026

Arrestimi i Gjestit, G-Bani bën apel për autoritetet

March 13, 2026

Një muaj paraburgim për Gjestin

Lajme të fundit

Policia e Shqipërisë e arreston në Fushë-Krujë 36...

Daniel Serwer pas dorëheqjes së Grenell nga “Kennedy...

Ambasadori i Irlandës viziton Federatën e Futbollit të...

Kallas pasi Kurti bëri kompromis për Ligjin për...