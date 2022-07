Strategjitë kundër ngrohjes globale, Ministri Aliu në takim me ambasadorin amerikan Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, është takuar sot me ministrin e Mjedisit, Planifikimin Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu. Sipas një njoftimi të Ambasadës amerikane në Prishtinë, Hovenier, është ndarë i kënaqur nga diskutimi i sotëm me Aliun. Ata kanë biseduar për strategjinë e parandalimit të ngrohjes globale. “Ambasadori Hovenier: Diskutim i shkëlqyeshëm sot me…