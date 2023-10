Strakosha debuton në “Old Trafford”, por Brentford mposhtet nga United Thomas Strakosha debutoi në “Old Trafford”, por nuk arriti ta shmang humbjen e Brentfordit ndaj Manchester United me rezultat 1:2. Brentford kaloi përpara në mes të pjesës së parë pas një kundërsulmi të shpejtë, me topin që përfundimisht i ra Mathias Jensen që pa probleme kaloi Andre Onanan. Kur dukej se ndeshja do të shkonte…