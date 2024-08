​Stradner: Vulin viziton Moskën në kohën kur Serbia paralajmëron kaos në Kosovë

Ajo në një postim në rrjetin social “X”, ka thënë se Vulin do të zhvillojë takime me shefin e diplomacisë ruse Sergej Lavrov, ministrin e Mbrojtjes Sergei Shoigu dhe të tjerë.

“Kohë interesante… pasi qeveria serbe ka paralajmëruar kaos në Kosovë këtë javë. Ndërkohë… gazeta e Ministrisë së Punëve të Jashtme ruse vazhdon të flasë për një konflikt në Ballkan”, ka shkruar Stradner.

Aleksandar Vulin njihet për qëndrimin e tij pro-rus dhe antiperëndimor. Ai gjatë vizitës së tij të fundit më 11 qershor 2024 në Moskë tha se “Serbia është i vetmi shtet në Evropë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë.”

Serbia, e cila kërkon zyrtarisht anëtarësimin në BE, prej vitesh po largohet nga rruga e saj në BE dhe drejt aleatit tradicional Rusisë, si dhe Kinës. Vulin, i cili konsiderohet si “njeriu i Moskës” brenda qeverisë serbe, ka mbrojtur krijimin e “Botës serbe” që do të bashkonte të gjithë serbët.

Vizita e Vulin në Moskë bëhet në kohën kur presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, ka thënë se “pret që hapja e urës kryesore mbi lumin Ibër në Kosovë të bëhet më 14 ose 15 gusht”.

QUINT-i ka thënë publikisht se nuk mbështet hapjen e urës në këtë kohë, teksa BE ka thënë se Prishtina zyrtare nuk duhet të marrë “vendime të njëanshme”. KFOR-i ka paralajmëruar se nuk do të hezitojë të veprojë nëse vëren veprime afër urës që cenojnë sigurinë e qytetarëve.

Kosova e Serbia janë pajtuar për hapjen e urës në kuadër të dialogut në Bruksel, por hapja e saj është zvarritur disa herë dhe faktori ndërkombëtar kërkon që kjo çështje të jetë sërish temë e dialogut.

